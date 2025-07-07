В воскресенье в Дохе возобновились переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня, в то время как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направился в Вашингтон 7 июля.

Как пишет издание The National, президент США Дональд Трамп может объявить о заключении соглашения уже 7 июля — если сторонам удастся достичь договоренности. По данным источников издания, Трамп намерен потребовать от ХАМАС сложить оружие, а от его лидеров — покинуть Газу в обмен на постоянное прекращение огня.

Переговоры возобновили после того, как ХАМАС дал «положительный» ответ на проект соглашения, предусматривающего 60-дневное перемирие, освобождение 10 заложников, находящихся в живых, и передачу останков 18 погибших.

Согласно проекту, как только перемирие вступит в силу, начнутся переговоры о полном выводе израильских войск из Газы и окончании боевых действий.

Израиль направил в Доху делегацию во главе с высокопоставленным сотрудником службы внутренней безопасности ШАБАК, а также представителей разведки «Моссад», военных специалистов по заложникам и помощника Нетаньяху.

Египет, на протяжении многих лет курирующий палестинское направление, также представлен высокопоставленными сотрудниками разведки. В Дохе также ждут спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Делегацию ХАМАС возглавляет Халиль Аль-Хайя.

Визит Нетаньяху в Вашингтон, вероятно, будет сосредоточен на Газе, отмечает издание. Трамп пообещал оказать давление на израильского премьера и надеется использовать недавнее перемирие между Израилем и Ираном как импульс для прекращения огня в секторе.

Несмотря на согласие по основным пунктам, ХАМАС требует от США четких гарантий. В частности, движение настаивает, чтобы Трамп лично подтвердил окончание войны, представил график отвода войск Израиля с маршрутов гуманитарной помощи, а также дал гарантии возвращения ООН и ее агентств к распределению продовольствия в Газе, где сотни тысяч людей сталкиваются с голодом.

Переговоры проходят на фоне продолжающихся авиаударов Израиля и резкого ухудшения гуманитарной ситуации. В субботу два американских сотрудника фонда GHF в Газе получили ранения в результате нападения с применением гранат. США возложили ответственность за инцидент на ХАМАС. Само движение подчеркивает, что не причастно к атаке.

При этом охранники фонда за минувшие два месяца убили более 250 палестинцев, стоявших в очередях за едой.