ПОЛИТИКА
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Россия уговаривает Иран не рвать с МАГАТЭ
Лавров предостерег Тегеран от разрыва с ядерным агентством ООН, за который накануне проголосовал иранский парламент
Россия уговаривает Иран не рвать с МАГАТЭ
/ Reuters
26 июня 2025 г.

Москва надеется, что Иран не будет окончательно выходить из сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество Ирана с МАГАТЭ продолжалось», — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Лаоса в четверг. — Мы заинтересованы в том, чтобы все уважали верховного лидера Ирана, который неоднократно заявлял, что у Ирана нет и не будет планов по созданию ядерного оружия».

Его заявление прозвучало на фоне одобрения парламентом в Тегеране закона о приостановке взаимодействия с агентством. Он позволит ограничить доступ МАГАТЭ к ядерным объектам: запрещать инспекции, не устанавливать камеры наблюдения и отказываться от предоставления отчетов.

Спикер меджлиса Мохаммед Бакер Калибаф заявил, что приостановка продлится до тех пор, пока не будут обеспечены безопасность объектов и ускорено развитие мирной ядерной программы Ирана.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ответ на решение Тегерана подчеркнул, что Иран не имеет права в одностороннем порядке прекращать сотрудничество. Он предупредил, что отказ от инспекций может привести к «новому кризису» в сфере нераспространения.

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