Министр энергетики Катара Саад Шерида Аль-Кааби направил властям Бельгии официальное письмо, в котором предупредил о возможном сокращении поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщили Reuters и Welt, ознакомившиеся с текстом документа.

Поводом для демарша стала новая Директива ЕС о комплексной проверке корпоративной устойчивости. Она требует от крупных компаний, работающих в ЕС, контролировать соблюдение прав человека и экологических норм на всех этапах производственной и логистической цепочки.

В письме от 21 мая Аль-Кааби заявил, что если ЕС не пересмотрит положения директивы, Доха будет вынуждена искать альтернативные рынки сбыта.

«Государству Катар и компании QatarEnergy придется серьезно рассмотреть возможность переориентации поставок на иные рынки за пределами ЕС, где существует более стабильная и благоприятная среда для ведения бизнеса», — говорится в документе.

По словам министра, директива противоречит законодательству Катара и международным соглашениям, включая Парижское климатическое соглашение. Он подчеркнул, что страны имеют право самостоятельно определять национальные климатические стратегии, а директива ЕС подрывает это право, вводя санкции за несоответствие европейским стандартам.

«Компании не должны оказываться перед выбором между климатической политикой своей страны и правилами ЕС», — заявил Аль-Кааби. Он добавил, что текущие положения создают риски для стабильности поставок СПГ и другой продукции QatarEnergy на европейский рынок.

В Европейской комиссии сообщили Reuters, что страны-члены ЕС и Европарламент обсуждают предложения об изменении директивы. Представитель ЕК отметил, что «им предстоит рассмотреть и принять существенные изменения, предложенные комиссией».

Директива о корпоративной устойчивости — часть стратегии Евросоюза по достижению нулевых выбросов к 2050 году. Она возлагает ответственность на головные компании, дочерние структуры и партнёров за возможные нарушения в сфере экологии и прав человека. Предусмотрены штрафы до 5% от годовой выручки.

Катар является третьим в мире экспортёром СПГ после США и Австралии. После начала войны в Украине его доля в газовом импорте ЕС выросла до 12–14%. По оценкам экспертов, без катарского газа Евросоюз не сможет выполнить цель по полному отказу от российского топлива к 2028 году, особенно с учётом предложения перенести дедлайн на 2027 год.

Доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% в 2021 году до 19% в 2024 году. По планам Еврокомиссии, к концу 2025 года она должна снизиться до 13%. Основные поставки сейчас идут через «Турецкий поток» и в виде СПГ.