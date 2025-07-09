В Кремле не знают, является ли фейком аудиозапись, на которой Дональд Трамп рассказывает, как грозил президенту РФ Владимиру Путину разбомбить Москву. С подобным заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации», — добавил он.

Запись выступления Трампа на встречах с донорами в Нью-Йорке и Флориде в 2024 году опубликовал CNN. На ней американский президент рассказал, что отговаривал Путина от начала войны на Украине, угрожая ударом по российской столице.

«Если ты войдешь в Украину, я разнесу к чертям Москву, — слышно, как говорит Трамп, пересказывая свою версию разговора с Путиным. — Говорю тебе, у меня нет выбора». По словам Трампа, российский лидер ответил: «Не верю тебе» и «Не может быть». «Но правда в том, что он поверил мне на 10 процентов», — утверждает американский президент.

Трамп также рассказал о похожих угрозах китайскому лидеру Си Цзиньпину: «Знаешь, если пойдешь на Тайвань, я разнесу к чертям Пекин». «У меня нет выбора. Я должен тебя бомбить. Мы будем бомбить Пеки...» — цитирует себя Трамп.

«И 10 процентов — это все, что тебе нужно. На самом деле, пяти процентов тоже было бы достаточно», — заключил президент на записи.

Песков отметил, что в момент записи Трамп еще не был главой государства, а Путин не проводил с ним переговоров. Пресс-секретарь также назвал некорректными просьбы подтвердить слова республиканца, поскольку действие происходило в США.