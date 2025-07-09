Президент США Дональд Трамп рассказал, что отдельно предупреждал российского лидера Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина о том, что разбомбит их столицы, если они вторгнутся к соседям, показывает аудиозапись, опубликованная CNN.

Трамп был записан во время выступления на частном мероприятии с донорами в 2024 году, где рассказывал о своих разговорах с Путиным и Си. Заявления были сделаны во время предвыборных мероприятий, когда Трамп еще был кандидатом в президенты США.

«Я сказал Путину: «Если ты войдешь в Украину, я разнесу к чертям Москву, — слышно, как говорит Трамп, пересказывая свою версию их разговора. — Говорю тебе, у меня нет выбора». И он такой: «Не верю тебе». Он сказал: «Не может быть». А я сказал: «Может». А потом он снова: «Не верю тебе». Но правда в том, что он поверил мне на 10 процентов».

Трамп также рассказал о похожем разговоре с китайским лидером: «Потом я с председателем Си из Китая. Я сказал им то же самое: «Знаешь, если пойдешь на Тайвань, я разнесу к чертям Пекин». Он подумал, что я сумасшедший».

«Он сказал: «Пекин? Ты будешь бомбить Пеки... Я сказал: «У меня нет выбора. Я должен тебя бомбить. Мы будем бомбить Пеки...» И он мне тоже не поверил, 10 процентов», — продолжил Трамп.

«И 10 процентов — это все, что тебе нужно. На самом деле, пяти процентов тоже было бы достаточно», — заключил президент.

Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был президентом, Россия не вторглась бы в Украину. После месяцев того, что многие рассматривали как продвижение более тесных связей между Вашингтоном и Москвой, Трамп становится все более критичным к непримиримости Москвы по отношению к американским предложениям о прекращении огня в Украине.