Группа стратегических бомбардировщиков B-2A Spirit вылетела с авиабазы Уайтмен в штате Миссури и направляется на остров Диего-Гарсия — ключевую военную базу США в Индийском океане. Об этом сообщает UK Defence Journal.

B-2 сопровождают восемь самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker, присоединившихся к ним над территорией Канзаса. По данным издания, переброска американских самолетов осуществляется на фоне израильско-иранского конфликта.

«В последние недели в регион были переброшены десятки американских самолетов, включая истребители, топливозаправщики и разведывательные платформы. Два суперавианосца ВМС США также участвуют в операции, наряду с другими силами», — говорится в материале.

B-2 Spirit — один из самых дорогих и технологичных самолетов в арсенале США. Он способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, включая 13-тонные противобункерные бомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP). Эти боеприпасы предназначены для уничтожения глубоко укрепленных объектов. Израиль не располагает такими средствами.

К числу возможных целей, как отмечает UK Defence Journal, относится завод по обогащению урана в Фордо к югу от Тегерана. Объект находится под землей и считается ключевым элементом иранской ядерной программы.

17 июня президент США Дональд Трамп одобрил план атаки на Иран, но окончательное решение о вступлении США в конфликт пока не принято. По данным Axios, Трамп интересовался у советников, способна ли бомба MOP уничтожить объект в Фордо. Пентагон подтвердил ее эффективность, однако в боевых условиях она пока не применялась.

В Тегеране предупредили, что возможное вмешательство США приведет к «невосполнимому ущербу».