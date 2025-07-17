Израильские силы нанесли удары по различным районам сектора Газа. Погибли 85 палестинцев, десятки получили ранения. Среди жертв — дети и мирные жители.

По данным Минздрава Палестины, а также по информации из больниц и от очевидцев, израильская армия атаковала жилые дома и палатки, в которых укрывались вынужденные переселенцы.

Кроме того, израильские военные применили слезоточивый газ и открыли огонь по палестинцам, собравшимся у центра раздачи гуманитарной помощи.

В районе Хан-Юнуса, на юге сектора, удар был нанесен по гуманитарному центру, который действует при поддержке США и Израиля. От газа задохнулись 15 человек, еще 6 были застрелены. Многочисленные пострадавшие доставлены в больницы.

В районе Маваси в Хан-Юнусе израильская авиация атаковала палатку. Погибли 8 человек, среди них — трое детей.

В том же городе, в квартале Сабра, при обстреле жилого дома погибло двое членов семьи Левх. Израильские силы также атаковали палатки переселенцев — убиты еще 4 человека.

В лагере беженцев Нусейрат, в центральной части сектора, израильские удары пришлись по квартире, палатке и кафе. Погибли 11 человек.

В районе Сабра, на юге города Газа, в результате обстрела жилого дома погибли 2 человека. На улице Абу Хасира, на западе города, при атаке на группу палестинцев убиты ребенок и еще один человек. Есть раненые.

В городе Джебалия, на севере сектора, в результате удара по дому погибли 4 палестинца, еще 12 получили ранения.

На северо-востоке Газы, в районе ат-Туффах, вблизи мечети Бин Султан, погибли 2 человека.

Трое палестинцев, включая ребенка, погибли при обстреле жилого дома на западе города Газа. Еще один человек убит в районе Эз-Зейтун, в восточной части города.

В квартале Сабра, в доме семьи аль-Хаттаб, погибли 5 человек. В районе аль-Карама, на северо-западе города, убит еще один палестинец.

В лагере Бурейдж, в центральной части сектора, удары пришлись по кварталам, где находились группы палестинцев. Погибли 8 человек, включая ребенка. Есть много раненых.

В Дейр-эль-Балахе израильская авиация нанесла два удара. Погибли 7 палестинцев, четверо из них — члены одной семьи.

Кроме того, в районе гуманитарного распределительного центра у перекрестка Нецарим израильским ударом были убиты 4 человека.