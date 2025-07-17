ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Нетаньяху сохранил статус международного преступника
МУС отклонил просьбу Израиля отменить ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта
Нетаньяху сохранил статус международного преступника
Биньямин Нетаньяху / AP
17 июля 2025 г.

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) отклонила запрос Израиля, который требовал отменить ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Также суд отказался приостанавливать расследование, связанное с ситуацией в Палестине.

В решении указано, что Израиль подал два отдельных запроса: признать ордера на арест от 9 мая 2025 года недействительными и остановить расследование, начатое прокуратурой МУС.

Суд подчеркнул, что доводы Израиля о том, что МУС не обладает юрисдикцией по делам о преступлениях, совершенных на палестинских территориях, были отклонены.

Суд также указал, что приостановка расследования возможна только в случае оспаривания его приемлемости в рамках статьи 19(7) Римского статута. Израиль же таких возражений не представил, ограничившись спором о юрисдикции.

Кроме того, Палата отклонила просьбу Палестины выступить с заявлением в случае, если бы запрос Израиля был удовлетворен. Суд пояснил, что располагает достаточной информацией и не нуждается в дополнительных пояснениях.

История вопроса началась в феврале 2021 года, когда МУС признал Палестину государством-участником Римского статута и установил свою юрисдикцию на территориях, оккупированных Израилем с 1967 года — в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

Расследование ситуации в Палестине было начато прокуратурой 3 марта 2021 года. В сентябре 2024 года Израиль оспорил юрисдикцию МУС. В ноябре 2024 года Палата предварительного производства выдала ордера на арест Нетаньяху и Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

24 апреля 2025 года Апелляционная палата вернула дело в Палату предварительного производства для вынесения решения по существу. Сегодняшнее решение подтверждает полномочия МУС и сохраняет ордера в силе.

СвязанныеTRT Global - Газа: дети теряют конечности ежедневно
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us