Президент США Дональд Трамп направил жесткий сигнал Тегерану накануне субботних переговоров между американской и иранской делегациями: если Иран не откажется от своей ядерной программы, последствия будут крайне серьезными. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт в пятницу, выступая перед журналистами.

«Президент четко дал понять Ирану — и его команда по нацбезопасности передаст тот же сигнал, — что все варианты остаются на столе. У Ирана есть выбор: либо он соглашается на условия президента Трампа, либо расплатится. Если они не согласятся — будет ад», — сказала Левитт.

По ее словам, конечная цель Трампа — не допустить появления у Ирана ядерного оружия. При этом, подчеркнула она, президент верит в дипломатию, но готов действовать жестко, если переговоры не приведут к результату.

Ожидается, что в субботу в Омане состоится встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа с делегацией Ирана. Иранская сторона будет представлена министром иностранных дел Аббасом Аракчи, при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди.

В феврале Трамп восстановил режим «максимального давления» на Иран, включая попытки свести к нулю экспорт иранской нефти. Ранее на этой неделе он заявил: «Если переговоры провалятся — Иран окажется в большой опасности».