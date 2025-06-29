30 июня 2025 года министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретится с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Это станет первым официальным двусторонним визитом британского министра в Турцию.

Согласно планам турецкой дипломатии, Фидан намерен подчеркнуть важность отношений с Великобританией как союзником по НАТО и стратегическим партнером, а также выразить удовлетворение позитивным развитием двусторонних связей и стремление к их дальнейшему укреплению во всех сферах.

Особое внимание планируется уделить продолжению тесного сотрудничества в области безопасности и борьбы с терроризмом, а также переговорам по обновлению Соглашения о свободной торговле, которое должно придать импульс экономическим отношениям и увеличить торговый оборот между странами.

В области обороны турецкая сторона намерена отметить, что как два союзника, не являющиеся членами ЕС, Турция и Великобритания составляют неотъемлемую часть европейской архитектуры обороны и безопасности, и в изменяющейся глобальной обстановке необходимо укреплять сотрудничество в оборонной промышленности.

По региональным вопросам Анкара планирует подчеркнуть важность постоянного решения палестинского вопроса для обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке, выразить удовлетворение перемирием между Ираном и Израилем и необходимость возвращения к переговорам по урегулированию разногласий по ядерной энергетике.

Относительно украинского конфликта турецкая сторона намерена заявить о важности завершения войны между Россией и Украиной дипломатическим путем для построения справедливого и устойчивого мира.

Экономическое сотрудничество остается ключевым направлением отношений. В 2024 году Великобритания стала третьим крупнейшим экспортным рынком для Турции, третьим по величине иностранным инвестором и третьим крупнейшим туристическим рынком. Торговый оборот достиг 22 млрд долларов при экспорте в 15,2 млрд и импорте в 6,8 млрд долларов. Совместная цель - довести двустороннюю торговлю до 30 млрд долларов.

Британские инвестиции в Турции составляют 14,2 млрд долларов, турецкие в Великобритании - 4,3 млрд долларов. В 2024 году Турцию посетили около 4,4 млн британских туристов.