Вопреки израильским ударам и многолетним санкциям Вашингтона, нефтяная промышленность Ирана демонстрирует стремительный рост, пишет Bloomberg. По оценкам аналитиков, Тегеран не только выдержал давление, но и значительно нарастил добычу и экспорт нефти за последний месяц.

Издание уточняет: Тегеран активно использует стратегическое партнерство с Китаем — своим главным торговым партнером — и применяет сложные логистические схемы для обхода ограничений. Кроме того, помогает непоследовательная политика США в применении санкций.

Дональд Трамп в конце июня допустил, что Вашингтон может ослабить часть санкций против Тегерана. Правда позже, как писало издание Axios, президент передумал, услышав резкие заявления со стороны иранского руководства.

В 2024 году Иран добывал в среднем 5 млн баррелей нефти в сутки — это максимальный уровень с 1979 года, когда в стране сменился режим. Экспорт нефти и нефтепродуктов в прошлом году принес Ирану $78 млрд, что почти достигло докризисных показателей 2012 года. Согласно последним данным компании Vortexa, в июне 2025 года экспорт превысил 1,8 млн баррелей в сутки, причем основной объем поставляется в Китай.

Рост продолжается, несмотря на начало войны с Израилем 13 июня. За 12 дней израильские ВВС постарались нанести серьезный урон иранской нефтяной и газовой промышленности. Под удар попало, в частности, крупнейшее в мире газовое месторождение Южный Парс, а также несколько НПЗ. В результате начались пожары и были временно остановлены некоторые производственные объекты. Однако, по данным Минэнерго Ирана, основная инфраструктура осталась целой.

Южный Парс обеспечивает две трети добычи природного газа и играет ключевую роль в производстве нефтехимии. Несмотря на ущерб, поставки быстро возобновились. Иран фактически восстановил довоенный экспорт нефтепродуктов за счет неповрежденных НПЗ.

Тем не менее аналитики предупреждают: остров Харг, главный экспортный терминал Ирана, остается уязвимым в случае дальнейших атак Израиля он может стать новой целью в случае следующей войны.