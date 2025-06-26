Иран может нанести удары по американским военным объектам в регионе и заблокировать Ормузский пролив, если Израиль нарушит перемирие. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.

По оценке издания, Тегеран согласился на прекращение огня только потому, что уверен в своей способности удержать позиции в случае новых атак со стороны США и Израиля. Несмотря на сохраняющуюся угрозу, Иран не намерен менять курс внешней политики.

Газета отмечает, что иранские власти считают возможным пережить экономические последствия войны. Более того, в условиях военного давления руководство страны рассчитывает на консолидацию общества. По мнению NYT, Тегеран уверен, что народ сплотится вокруг флага и направит гнев на внешнего противника.

NYT напоминает, что Иран десятилетиями готовился к открытому военному конфликту с США. В частности, ядерный объект в Фордо расположен глубоко под землей. Это, как пишет издание, возможно, уберегло его от полного уничтожения в результате недавних американских ударов с применением противобункерного вооружения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены. Власти Ирана, в свою очередь, сообщили, что ущерб оказался незначительным.