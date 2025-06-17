Президент США Дональда Трамп в понедельник вечером призвал иранских гражданских лиц «немедленно эвакуировать Тегеран», после чего Белый дом объявил о его досрочном отъезде с саммита G7 для «решения многих важных вопросов».

Неясно, что спровоцировало драматический пост Трампа в Truth Social или его преждевременное возвращение из Канады. Израиль наносит удары по Тегерану с четверга, но США пока отказываются присоединиться к операции.

«Ирану следовало подписать «сделку», которую я им предложил. Какой позор и потеря человеческих жизней. Проще говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Я говорил это снова и снова! Все должны немедленно эвакуировать Тегеран!» — написал президент.

Позже Трамп раскритиковал «чокнутого Такера Карлсона» за непонимание того, что «ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ», и добавил: «АМЕРИКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО означает много ВЕЛИКИХ вещей, включая тот факт, что ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ».

Менее чем за два часа до поста Трамп на саммите G7 говорил о телефонных переговорах с иранцами и предлагал встретиться «лично». «Думаю, сделка будет подписана. Думаю, Иран глуп, если не подпишет», — заявил он.

Пресс-секретарь Белого дома Алекс Пфайффер опроверг сообщения об атаке США на Иран: «Американские силы сохраняют оборонительную позицию, и это не изменилось. Мы будем защищать американские интересы».

Израильские ВС заявили о полном контроле над небом Тегерана. В понедельник они расширили цели за пределы военных и ядерных объектов, включая бомбардировку иранского государственного телевидения. Население Тегерана с пригородами составляет около 17 млн человек.

Покинув саммит досрочно, Трамп пропустил встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум. «Многого удалось достичь, но из-за происходящего на Ближнем Востоке президент Трамп уедет сегодня вечером после ужина с главами государств», — сообщила пресс-секретарь Каролина Левитт.

Министерство здравоохранения Ирана сообщает о более чем 220 погибших и свыше 1,2 тысячи раненых с момента начала израильских ударов. Представитель ведомства Хосейн Керманпур отметил, что среди жертв преобладают гражданские лица. Между тем, израильская армия заявляет о ликвидации иранских генералов, специалистов по ядерным технологиям и руководящего состава Революционной гвардии Ирана (КСИР).