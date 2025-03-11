ПОЛИТИКА
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Что нашли в тайных тюрьмах режима Асада?
Глава Международного механизма ООН Роберт Петит заявил, что режим Башара Асада систематически совершал преступления беспрецедентного масштаба, используя государственные структуры
Что нашли в тайных тюрьмах режима Асада?
Тюрьмы режима Асада / Reuters
11 марта 2025 г.

В период правления Башара Асада в Сирии регулярно происходили преступления, многие из которых носили систематический характер. Об этом рассказал глава Международного механизма ООН (IIIM) Роберт Петит в интервью «Анадолу».

По его словам, сейчас Сирия находится на этапе перехода власти, а временное руководство страны предпринимает шаги для наведения порядка.

«Международное сообщество осознает, что Сирия по-прежнему переживает переходный период. Временная администрация страны активно пытается восстановить порядок», – сказал Петит.

Он напомнил, что специалисты Международного механизма по расследованию преступлений в Сирии (IIIM) побывали в стране 21 декабря 2024 года. Тогда удалось собрать множество документов, подтверждающих преступления режима Асада.

«Некоторое время существовала угроза уничтожения улик. Доступ к этим зонам имели разные группы, а сторонники прежнего режима пытались скрыть следы своих преступлений», – сообщил Петит.

По его словам, материалы, полученные IIIM, прямо доказывают, что сирийские власти систематически использовали государственные структуры для совершения преступлений против населения.

При этом Петит подчеркнул, что обстановка по-прежнему нестабильна. Очень важно не допустить дальнейшей утраты доказательств, которые имеют ключевое значение для восстановления справедливости.

Он также напомнил, что во время правления Асада виновные не привлекались к ответственности.

«Во времена режима Асада преступники оставались безнаказанными. В стране царила полная безответственность», – подчеркнул он.

Петит выразил мнение, что решение о наказании виновных должны принимать сами сирийцы. Он отметил, что процесс восстановления справедливости будет долгим и непростым, поскольку преступления имели систематический и уникальный характер.

«Достаточно вспомнить применение химического оружия против мирного населения. Но помимо этого, преступной составляющей режима была систематическая практика незаконных арестов и пыток», – заявил Петит.

Глава IIIM отметил, что зафиксированы многочисленные преступления в тайных тюрьмах. Он сообщил, что IIIM завершил работу над важным документом, описывающим более подробно эти нарушения.

«Мы завершили подготовку документа, подробно описывающего ситуацию в тайных тюрьмах режима. Там годами незаконно содержались сирийцы, подвергавшиеся пыткам. Этот документ был завершен за два дня до падения режима», – добавил Петит.

Роберт Петит прибыл в Сирию спустя три недели после смены власти. Он отметил, что сирийцам предстоит долгий путь к справедливости, однако они сами должны определить судьбу виновных – при поддержке международного сообщества.

«Сирийцы должны сами решить, каким образом привлекать виновных к ответственности. Ситуация остается очень сложной, но международная помощь может стать ключом к восстановлению справедливости», – заключил он.

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