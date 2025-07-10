Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия собирается нарастить интенсивность атак до 700–1000 дронов в сутки. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Риме, подчеркнув, что целью таких налетов является «дестабилизация украинского общества». Однако, по словам президента, Украина уже располагает эффективными технологиями для противодействия «Шахедам».

Зеленский рассказал, что украинские инженеры и ученые разработали результативное решение, но стране нужны средства, чтобы масштабировать производство перехватывающих дронов. «Решение есть. Ключ — в финансировании. Мы его найдем, — сказал Зеленский. — Если партнеры услышат все, о чем мы с ними говорим, — мы собьем все».

По данным командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадьяра» Брауди, Россия может начать выводить в небо по 1000 дронов «Шахед» в сутки и более.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщал, что эффективность украинских перехватывающих дронов достигает 70% — почти вдвое выше, чем у мобильных огневых групп. Однако, по его словам, перехватчики по-прежнему нуждаются в радарной поддержке, и говорить о стабильности их работы пока рано.

Также Зеленский подтвердил возобновление военной помощи от США. По итогам переговоров с Дональдом Трампом, сообщил он, Украина получила график и спецификацию предстоящих поставок оружия. Обсуждается также передача дополнительных комплексов ПВО Patriot.