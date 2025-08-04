Президент США Дональд Трамп сообщил, что призвал Израиль обеспечить продовольствием население сектора Газа. Об этом он заявил журналистам перед вылетом из гольф-клуба в Нью-Джерси.
По его словам, Вашингтон не хочет, чтобы палестинцы в Газе голодали или умирали от голода.
«Мы хотим, чтобы Израиль обеспечивал их пищей. Мы сами тоже вносим значительный вклад в обеспечение людей пищей», — сказал Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что США выделяют крупные суммы на гуманитарную помощь сектору Газа. Он напомнил, что на прошлой неделе уже сообщал о поставках продовольствия на сумму около 60 млн долларов.
Однако, как отметила газета The Washington Post, фактический объем помощи оказался значительно ниже. Издание сообщило, что реальные поставки составили всего 3 млн долларов.
Ранее Трамп также заявлял, что несмотря на оказанную помощь, никто не поблагодарил США за этот шаг.
В секторе Газа продолжают фиксироваться новые случаи смерти от голода. По данным Министерства здравоохранения Газы, за последние сутки умерли еще пять человек. Общее число погибших от вызванного израильской блокадой острого дефицита продовольствия достигло 180, из них 93 — дети.