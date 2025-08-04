Президент США Дональд Трамп сообщил, что призвал Израиль обеспечить продовольствием население сектора Газа. Об этом он заявил журналистам перед вылетом из гольф-клуба в Нью-Джерси.

По его словам, Вашингтон не хочет, чтобы палестинцы в Газе голодали или умирали от голода.

«Мы хотим, чтобы Израиль обеспечивал их пищей. Мы сами тоже вносим значительный вклад в обеспечение людей пищей», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что США выделяют крупные суммы на гуманитарную помощь сектору Газа. Он напомнил, что на прошлой неделе уже сообщал о поставках продовольствия на сумму около 60 млн долларов.