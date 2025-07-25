Движение ХАМАС выступило с официальным заявлением в ответ на слова специального представителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который обвинил палестинскую сторону в отказе от перемирия и объявил о выводе американской делегации из переговоров в Катаре.

В заявлении движения говорится, что подобные обвинения выглядят странно на фоне оценок международных посредников, которые, по словам ХАМАС, положительно оценивают конструктивную и гибкую позицию движения в ходе переговоров.

«С самого начала переговорного процесса мы вели диалог с чувством национальной ответственности и большой гибкостью. Мы стремимся к соглашению, которое положит конец страданиям палестинцев в Газе и остановит агрессию», — говорится в документе.

В ХАМАС отметили, что окончательная позиция движения была выработана после консультаций с палестинскими группами, посредниками и дружественными странами. Представленные замечания, как заявили в движении, были приняты положительно.

ХАМАС подтвердил заинтересованность в «постоянном перемирии» и заявил о стремлении довести переговоры до успешного завершения.

Ранее Стив Уиткофф сообщил, что американская делегация покинула Доху, так как, по его словам, «последний ответ ХАМАС ясно продемонстрировал его нежелание добиваться перемирия в Газе».

С 6 июля переговоры в формате «шаттл-дипломатии» продолжаются. Обсуждаемая сделка предполагает 60-дневное перемирие, освобождение 10 живых заложников и передачу тел 18 погибших в обмен на освобождение палестинских заключенных. После этого стороны должны обсудить постоянное прекращение огня и судьбу оставшихся 22 заложников.