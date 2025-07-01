Куба переживает самый тяжелый экономический кризис за десятилетия: отключения света, нехватка топлива, еды и лекарств, спад туризма. Пока Россия ограничивается заявлениями, Китай действует. Контраст очевиден: Москва открывает заводы на камеру, но не запускает производство. Пекин же тихо реализует проекты и постепенно становится крупнейшим спонсором Кубы, пишет агентство Reuters.

В качестве иллюстрации издание приводит ситуацию с главным сахарным заводом Кубы в Хатибонико. Предприятие уже несколько лет стоит в запустении. Ржавеет без работы: нет электричества, нет запчастей, нет топлива. Местные надеялись, что российская компания, выкупившая завод, вернет его к жизни. Но как и многие обещания Москвы островитянам, это так и не было выполнено, отмечает агентство.

Зато чуть за чертой города грохочут бульдозеры. Рабочие расчищают поле для китайского солнечного парка — одного из 55, которые Китай финансирует по всей Кубе в этом году.

С 2018 года Куба участвует в китайской инициативе «Один пояс — один путь». За это время Китай инвестировал в порты, телекоммуникации и теперь — в масштабную программу солнечной энергетики. В феврале рядом с Гаваной открыли первую солнечную электростанцию, на церемонии присутствовали и президент Мигель Диас-Канель, и посол КНР. С тех пор подключили еще восемь парков, которые уже покрывают треть дневного дефицита энергии.

По официальным прогнозам, к концу года новые китайские объекты будут производить свыше 1100 мегаватт — почти все дневное потребление Кубы. В планах — модернизация всей энергосети и строительство 92 станций к 2028 году.

Тем временем российские обещания остаются на бумаге. В 2023 году Москва заявила о запуске крупнейшего сталелитейного завода, но он работает лишь на малую часть заявленной мощности. Туристические проекты, жилые комплексы и рынки стоят замороженными. Местные жители не видят никаких результатов.

Впрочем, часть помощи Россия все же оказала: поставки пшеницы, нефти, небольшой поток туристов. Но пока РФ говорит о восстановлении, Китай активно строит, выполняя обещания в сроки — а часто и с опережением сроков.

Интерес КНР к острову понятен: это стратегическая точка в «‎мягком подбрюшье»‎ США. Однако пока о военном сотрудничестве с Кубой речи не идет — но это пока. На фоне расширения американского присутствия на Филиппинах и в Корее Китай вполне может открыть свои военные базы на Кубе.