Экспорт российской электроэнергии снизился примерно на 4% с начала года. Об этом сообщил глава компании «ИнтерРАО» Сергей Дрегваль, передает агентство Reuters. По его словам, основная причина — сокращение поставок в Китай.

«ИнтерРАО» является монопольным оператором экспорта и импорта электроэнергии в России. В прошлом году компания снизила объемы поставок на 17,6%, до 8,53 млрд киловатт-часов. Ограничения в энергосистеме Дальнего Востока не позволяли поддерживать экспорт в Китай.

В 2024 году почти 54% всего экспорта пришлось на Казахстан, который стал крупнейшим рынком сбыта для России. Вторым по объему импортером остается Монголия.

«Основные поставки — Казахстан и Монголия, тут мы ожидаем сохранения высоких объемов экспорта. По году ожидаем (экспорт) примерно также — минус 4%», — сообщил Дрегваль.

По его словам, экспорт в Китай уже упал на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с ростом потребления энергии на Дальнем Востоке и нехваткой гидроресурсов в водохранилищах местных ГЭС.

«Учитывая эти сохраняющиеся ограничения, мы вынуждены прогнозировать, что поставка электроэнергии в Китай в этом году окажется ниже уровня 2024 года», — добавил глава компании.

При этом «ИнтерРАО» ожидает рост генерации на российских активах. Производство электроэнергии может увеличиться на 1–2% по итогам года. В первом полугодии в России планируется выработка на уровне 65 млрд киловатт-часов — на 2% выше, чем годом ранее.