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Индия готовит самолеты к войне
Нью-Дели перебросил сотни самолетов на приграничные базы в Пенджабе и привел всю авиацию в состояние повышенной боеготовности
Индия готовит самолеты к войне
Индия готовит самолеты к войне / Reuters
5 мая 2025 г.

Индия привела свои ВВС в состояние повышенной боевой готовности на границе с Пакистаном после серии обстрелов в Кашмире и кровавого теракта. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на источники в военном командовании.

По данным издания, боевые истребители с полным вооружением, включая французские Rafale с ракетами Scalp дальностью более 300 км, круглосуточно дежурят на базах в штатах Пенджаб и Раджастхан. Пилоты готовы к немедленным боевым вылетам. 

Причина — обострение обстановки на линии контроля: Индия утверждает, что в ночь на 5 мая пакистанские военные открыли огонь в восьми секторах. Исламабад отвергает обвинения, утверждая, что именно индийские пограничники устроили провокацию.

Сегодня Совбез ООН по запросу Пакистана проведет заседание, чтобы обсудить нарастающую напряженность между двумя странами после террористической атаки в Пахалгаме 22 апреля. Взрыв унес жизни 26 человек, включая 25 индийцев и одного гражданина Непала. Нью-Дели обвинил в атаке группировку «Лашкар-э-Тайба» и заявил о причастности пакистанской разведки. Исламабад обвинения отверг и заявил, что Индия использует провокацию.

В ответ страны ввели взаимные ограничения для дипломатов, приостановили соглашения и закрыли воздушное пространство друг для друга. Войска на линии контроля почти каждую ночь обмениваются артиллерийскими ударами.

Тем временем Пакистан 3 мая провел учебный запуск ракеты Abdali с дальностью до 450 км. Армия заявила, что проверяла готовность войск и навигационные системы ракеты. Генерал Асим Мунир призвал к «максимальной боевой готовности по всем направлениям».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал «достать виновных в теракте с конца света» и дал армии полную свободу действий. Пакистан, в свою очередь, заявил о готовности ответить на любое нападение силой.

Обе страны остаются под международным давлением — мир призывает их сесть за стол переговоров. За последние дни США, Китай и Япония провели серии переговоров, чтобы убедить Индию и Пакистан отвести войска и прекратить эскалацию.


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