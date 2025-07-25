На приграничных территориях Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули боевые действия. Об этом сообщило военное командование Таиланда. Согласно заявлению представителя армии Рича Суксуанона, камбоджийские силы открыли огонь около 04:30 утра по местному времени, применив легкое и тяжелое вооружение. В ответ тайская армия нанесла артиллерийские удары.

Операции продолжаются в районе Кантаралак, где ранее уже фиксировались атаки со стороны Камбоджи. Ведутся работы по разминированию. Местным жителям рекомендовано покинуть опасные зоны.

Министерство внутренних дел Таиланда сообщило об эвакуации около 100 тыс. человек в целях обеспечения безопасности.

Представитель камбоджийской провинции Оддармеантьей Мэт Миаспикдей также подтвердил, что боестолкновения продолжаются. По предварительным данным, один человек погиб, пятеро получили ранения. Камбоджийские власти также проводят эвакуацию мирного населения.

Накануне в районе храма кхмеров, расположенного вдоль линии соприкосновения, были зафиксированы тяжелые потери: по данным тайской стороны, погибли 14 человек, десятки получили ранения.

Бангкок и Пномпень обвиняют друг друга в провоцировании конфликта. Таиланд утверждает, что Камбоджа первой открыла огонь. Камбоджийские власти заявляют обратное.

Конфликт разгорелся на фоне давнего спора о принадлежности приграничных участков. Протяженность общей границы составляет 817 км. Столкновения между двумя странами уже происходили ранее — 28 мая. Тогда, как сообщалось, было нарушено действующее соглашение о границе.

Позже стороны договорились решать спор мирным путем. Таиланд объявил, что все пограничные пункты будут переданы под прямой контроль центральных властей в Бангкоке. Несмотря на это, ситуация на границе остается напряженной.