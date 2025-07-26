В Великобритании более трети членов парламента — свыше 220 депутатов от девяти партий — подписали письмо к премьер-министру Киру Стармеру с призывом официально признать Государство Палестина. Об этом сообщает The Guardian.

В документе подчеркивается, что, хотя Лондон не может в одиночку обеспечить свободу и независимость Палестины, признание со стороны Великобритании будет иметь серьезное политическое значение — как из-за ее исторической роли в регионе, так и благодаря членству в Совете Безопасности ООН.

Авторы письма напомнили, что до разделения территории между евреями и арабами Великобритания несла административную ответственность за Палестину.

«Признание со стороны Лондона имело бы особенно сильное действие», — говорится в тексте обращения.

По информации The Guardian, инициативу депутатов поддержали и представители нового кабинета министров. В их числе — министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Сам Кир Стармер ранее заявлял, что признание Палестины возможно в будущем как часть более широкого плана по достижению устойчивого мира. Однако конкретных сроков или условий он не называл.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж признает Палестину и сделает об этом официальное заявление на ближайшей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В Израиле инициативу Макрона подвергли резкой критике. В заявлении Тель-Авива говорится, что признание Палестины «вознаграждает террор» и приведет к созданию «государства ХАМАС».