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Жапаров назначил главу Binance своим советником
Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао стал общественным советником президента Кыргызстана Садыра Жапарова по вопросам цифровых активов
Жапаров назначил главу Binance своим советником
Чанпэн Чжао и Садыр Жапаров / Пресс-служба президента Кыргызстана
5 мая 2025 г.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров назначил основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао своим общественным советником. Решение объявили 3 мая на встрече в Чолпон-Ате, сообщили в пресс-службе главы государства.

Чжао прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом. На переговорах он выразил готовность сотрудничать с Бишкеком в сфере цифровых активов. Планируется реализация консультаций по запуску национальной цифровой валюты, а также разработка образовательных программ по подготовке кадров.

В тот же день президент подписал указ о создании Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий при Администрации президента. Совет займется вопросами кибербезопасности, защитой пользователей, повышением финансовой грамотности и внедрением блокчейна в систему госуправления.

4 мая в Чолпон-Ате прошло первое заседание нового органа. В нем принял участие и Чанпэн Чжао. Садыр Жапаров отметил, что Binance обладает уникальным международным опытом внедрения цифровой инфраструктуры.

В состав Совета включены два иностранных участника — Чанпэн Чжао и региональный директор Binance по Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков.

По информации пресс-службы, Чжао заявил о готовности делиться глобальными практиками в области блокчейн-технологий. Хомяков сообщил, что Binance уже прорабатывает с кыргызскими властями запуск цифровых инициатив, включая обучение населения.

По итогам заседания подписан Меморандум о взаимопонимании между Binance и Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызстана.

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