Евросоюз готовится к затяжным кризисам и потенциальному военному конфликту с Россией. Согласно проекту стратегии, с которым ознакомилась Financial Times, Еврокомиссия предлагает создать запасы критически важных материалов — от продуктов и лекарств до ядерного топлива, редкоземельных металлов и оборудования для ремонта кабельной инфраструктуры.

Документ указывает, что Европа сталкивается с целым набором угроз — от климатических и экологических до киберугроз и обострения геополитической ситуации, включая военные конфликты. В частности, упоминается возможность войны с Россией в ближайшие 2–5 лет.

На уровне ЕС предлагается формировать резервы продукции, необходимой для «быстрого восстановления» после атак на энергетические и оптические кабели. Эта инфраструктура уже оказалась под ударом — в последние годы в Балтийском море были повреждены газопроводы и кабели связи. Особую тревогу вызывают действия хакеров, киберпреступников и «групп, поддерживаемых государствами», говорится в документе.

Еврокомиссия предлагает координировать усилия по «совместному складированию» и наладить взаимодействие с НАТО в управлении стратегическими ресурсами. В рамках решений июньского саммита альянса в Гааге страны-члены должны будут выделять 1,5% ВВП на мероприятия, связанные с гражданской и инфраструктурной обороной. Это дополнение к уже запланированным 3,5% ВВП на военные расходы.

Безопасность должна рассматриваться как «общественное благо», говорится в аналитическом отчете под руководством бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё. ЕС, по оценке авторов, не был готов ни к пандемии COVID-19, ни к войне в Украине.

Россия в документе названа одной из главных угроз: «Угроза войны, исходящая от России, ставит под сомнение безопасность Европы и требует сделать готовность к такому сценарию центральной задачей».