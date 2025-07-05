Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если председатель КНР Си Цзиньпин решит атаковать Тайвань, то в первую очередь свяжется с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

По словам Рютте, Китай может координировать действия с Москвой, чтобы ослабить сопротивление Запада.

«Если Си Цзиньпин нападет на Тайвань, он сначала позвонит Владимиру Путину в Москву и скажет ему: «Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты отвлек их в Европе, напав на территорию НАТО», — заявил он. По мнению Рютте, чтобы предотвратить такой сценарий, НАТО должно укреплять позиции и развивать сотрудничество с Индо-Тихоокеанским регионом.

Путин ранее неоднократно подчеркивал близкие отношения с китайским лидером. В декабре 2024 года он назвал Си Цзиньпина своим другом и отметил, что Москва и Пекин «очень часто, практически всегда» координируют действия на международной арене.

На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2025 года он отметил, что отношения России и Китая «не направлены против кого бы то ни было». По его словам, «это естественный процесс», а Россия «дружит с теми, кто хочет идти вперед».

Путин также заявлял, что Россия и Китай не формируют новый миропорядок, а лишь оформляют его. Возможность нападения России на НАТО он назвал «бредом собачьим».

«Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — говорил он. По его утверждению, Россия не заинтересована в конфликте с альянсом и не имеет «ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного резона» для такой войны.

Рютте подчеркнул, что США остаются ключевым элементом обороны НАТО.

«Это означает, что речь идет не только о защите Европы. США не будут в безопасности, если не будут в безопасности Атлантика, Европа и Арктика», — сказал он.

В мае 2025 года источники Financial Times в Минобороны Тайваня сообщили, что армия КНР готова перейти к военным действиям в любой момент. По их словам, Китай уже развернул авиацию, морскую пехоту и реактивные системы залпового огня, а также отработал блокаду острова.