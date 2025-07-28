Президент США Дональд Трамп — убежденный сторонник торговых пошлин. В апреле он объявил о введении тарифов на импорт товаров из более чем 180 стран — решение, которое встряхнуло мировые финансовые рынки. Однако паника длилась недолго: уже через несколько дней Вашингтон сообщил об отсрочке, давая странам шанс пересмотреть или заново согласовать торговые условия.

Наиболее пристальное внимание было приковано к ЕС — одному из главных торговых партнеров Америки. Трамп грозил наложить 30-процентные пошлины на все европейские товары, если они не договорятся о других условиях до 1 августа. Но в итоге стороны пошли на мировую — для большей части товаров Евросоюза установлена пошлина лишь в 15% (пошлины в 50% на сталь и алюминий сохраняются).

Соглашение, подписанное 27 июля, предполагает не только установление тарифов, но и дополнительные экономические обязательства со стороны ЕС. В частности, Евросоюз согласился закупить американские энергоносители на сумму $750 миллиардов в течение ближайших лет и инвестировать $600 млрд в американскую экономику.

В Брюсселе сделку с США представили как дипломатический успех. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что соглашение — «лучшее, что мы могли получить». «Мы также договорились о тарифе «ноль за ноль» на ряд стратегических товаров. Сюда входят все самолеты и комплектующие к ним, определенные химикаты, оборудование для производства полупроводников, отдельные сельхозтовары, природные ресурсы», — перечислила она.

Но не все разделяют оптимизм Урсулы фон дер Ляйен. Президент Центрального союза немецкой автомобильной промышленности (ZDK) Томас Пекрун, напротив, считает, что автоиндустрию Германии ждут тяжелые времена: «Выбор товаров сократится, а цены вырастут».

Критика прозвучала и от Ассоциации химической промышленности Германии (VCI). В организации отметили, что тарифы на экспорт из ЕС в США остались слишком высокими: «Когда ждешь урагана — радуешься буре. Эскалации удалось избежать, но цена оказалась слишком высокой для обеих сторон».

Выразили критику и отдельные политики. «Торговая сделка, заключенная Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, является политическим, экономическим и моральным фиаско», — написала лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Что в итоге?

От торгового соглашения выигрывает Вашингтон, в то время как Европа несет ощутимые потери. Об этом TRT на русском заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Она отмечает: к концу года рост ВВП Германии прогнозируется на уровне всего 0,3% — фактически в пределах статистической погрешности. А с введением 15-процентных пошлин этот показатель может опуститься до нуля или даже перейти в минус.

«Во-первых, усиливается зависимость Евросоюза от американских энергоресурсов, которые обходятся европейским потребителям значительно дороже российских. Это напрямую снижает конкурентоспособность европейских товаров на мировом рынке», — поясняет эксперт. Особенно уязвимой в этом контексте становится Германия — ее экономика с мощной промышленной базой критически зависит от стабильных и доступных поставок энергии.

По словам Новиковой, США играют вдолгую и укрепляют влияние на наиболее зависимых от них рынках. В эту категорию уже входят не только страны ЕС, но и Япония, а в перспективе — Канада и Мексика. Германия, которая еще недавно входила в тройку мировых центров создания добавленной стоимости, теперь может оказаться на вторых ролях.

О том, что сделку трудно назвать выгодной для ЕС, говорит и вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова. В беседе с TRT на русском она подчеркивает: единый рынок Европы, включающий 27 стран, столкнулся с серьезным вызовом.

«Комбинация 15-процентных пошлин и 13-процентного укрепления евро по отношению к доллару с начала года — это двойной удар по экспортному потенциалу Европы. При этом прямой экономической выгоды ЕС практически не получает», — считает аналитик.

По ее прогнозу, американские тарифы приведут к снижению ВВП еврозоны примерно на 0,4%. В случае новых негативных факторов этот показатель может достичь 0,7%.

«Но тарифы вредят обеим сторонам. Для США это означает рост цен для потребителей, для мира в целом — снижение деловой активности и ослабление инвестиций. Много теперь будет зависеть от реакции транснациональных корпораций и стратегий промышленных секторов. Кто-то постарается адаптироваться самостоятельно, кто-то попытается договориться с Вашингтоном, предлагая новые инвестиции или строительство заводов», — говорит Веретенникова.

Таким образом, по ее словам, введение пошлин способно еще сильнее замедлить и без того слабый рост европейской экономики.

Успокоить рынок

Заключенная сделка может иметь долгосрочные последствия и для внешнеэкономической политики других государств, отмечает в разговоре с TRT на русском Ольга Веретенникова.

В течение нескольких месяцев Трамп угрожал большинству стран мира высокими пошлинами, стремясь сократить дефицит торгового баланса США. «Его непредсказуемый характер и перспектива введения пошлин вызвали тревогу в мировых столицах», — напоминает эксперт.

Несмотря на то, что соглашение с Брюсселем все же подразумевает высокие пошлины на значительную часть европейского импорта в США, оно устранило главный риск — полномасштабную торговую войну. А такой конфликт мог парализовать международную торговлю на сумму свыше $1,7 трлн.

По словам Трампа, ключевая цель соглашения — стимулировать производство в США и расширить экспортные позиции американских компаний на рынке ЕС. Урсула фон дер Ляйен также признала, что одной из задач переговоров было переосмысление и реорганизация торговых отношений между сторонами.

США демонстрируют новую стратегию торговой дипломатии, основанную на жестком торге и протекционизме. И хотя потенциальный ущерб для мировой экономики мог быть гораздо более разрушительным, достигнутые договоренности, по мнению экспертов, способны смягчить негативные последствия.

«Прецедент, созданный этим соглашением, как и недавние торговые договоренности с Японией, указывает на возможность заключения аналогичных сделок и с другими партнерами США, — подчеркивает Веретенникова. — В результате влияние на глобальную экономику может оказаться не столь драматичным, как ожидалось ранее».