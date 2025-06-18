Кит Келлог, специальный представитель президента США по Украине, в ближайшие дни может отправиться в Беларусь для встречи с президентом Александром Лукашенко.

Если визит состоится, это станет первой поездкой столь высокого уровня со стороны США в Минск за последние годы.

Reuters со ссылкой на два источника сообщает, что поездка рассматривается как шаг к возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной.

Белый дом, Госдеп и посольство Беларуси в Вашингтоне отказались комментировать информацию. Отмечается, что визит может быть отложен в последний момент.