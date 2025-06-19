Иран запустил тяжелую баллистическую ракету «‎Саджиль» по Израилю 18 июня, резко обострив и без того напряженный конфликт. Это первый подтвержденный случай применения этой двухступенчатой ракеты с дальностью действия до 2 тыс. км. Старт ракеты стал частью новой волны ударов, которую Тегеран пообещал продолжать «точечно и непрерывно».

Ракета «‎Саджиль»‎ считается венцом иранской ракетной программы и наиболее тяжелой из всех ракет в арсенале КСИР. Слово «Саджжил» (سجیل) на персидском языке происходит от арабского и переводится как «обожженная глина» или «твердая глина». В переносном смысле это означает «‎нечто очень твердое»‎.

КСИР взял на себя ответственность за атаку, уточнив, что это была уже 12-я волна операции под названием «Истинное обещание-3». Представители гвардии заявили, что ракеты поразили цели на «оккупированных территориях» и что израильская система ПВО оказалась разрушенной.

Израиль в свою очередь сообщил, что успешно перехватил ракету, хотя ее обломки повредили гражданские автомобили. Сирены прозвучали в Тель-Авиве, где зафиксировали запуск восьми ракет. Израильская армия утверждает, что все они были сбиты.

Одновременно в северных районах Израиля сбили девять иранских дронов. Израильские военные сообщили, что эти беспилотники были частью более широкой воздушной атаки.

Тегеран также обратился напрямую к гражданам Израиля. «Вы не видели солнечного света уже несколько дней», — говорится в заявлении КСИР. — «У вас два выхода: мучительная смерть в бомбоубежищах или бегство, чтобы спасти свои жизни».

Кроме того, 18 июня Иран заявил о применении сверхзвуковых ракет «‎Фаттах-1» ‎против Тель-Авива. Как утверждает КСИР, они отличаются высокой скоростью (более 5 Махов) и трудноперехватываемой траекторией. Израильские военные, однако, опровергли сообщения о том, что Тегеран якобы применил сверхзвуковые ракеты.



