Россия передала Украине тела 1212 военнослужащих в рамках выполнения договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) в своем Telegram-канале.

Возвращение тел стало результатом совместной работы координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и других структур сектора безопасности и обороны.

Согласно данным штаба, в Украину вернули тела солдат, которые воевали в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Луганской области, Донбассе и на Курском направлении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о полной готовности России выполнить стамбульскую договоренность о передаче Украине 6 тыс. тел погибших солдат и офицеров ВСУ.

Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле, при этом второй раунд состоялся 2 июня. На встрече стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта и договорились о масштабных обменах военнопленными и телами погибших солдат.