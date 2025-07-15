Президент России Владимир Путин не намерен идти на уступки в войне с Украиной, несмотря на угрозу новых американских санкций и ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

По их словам, Путин убежден в том, что может вести боевые действия до момента, когда Запад согласится на его условия урегулирования. Более того, территориальные претензии Москвы могут расшириться, если российская армия продолжит продвигаться. В настоящее время под контролем российских войск, как отмечает агентство, находится около 20% территории Украины.

Один из источников допустил, что в ближайшие месяцы возможна новая фаза эскалации. По данным еще двух собеседников, Путин готов продолжать наступление, даже если цена войны окажется колоссальной. По оценкам западных разведок, Россия потеряла уже около миллиона человек убитыми и ранеными.

«Россия будет действовать исходя из слабости Украины», — приводит агентство слова одного из источников. По его утверждению, Путин может остановиться только в случае закрепления полного контроля над четырьмя аннексированными регионами. В противном случае, если фронт посыплется, Москва может начать более масштабное наступление — уже на Днепропетровскую, Сумскую и Харьковскую области.

Reuters также сообщает, что Путин по-прежнему требует юридически обязывающих гарантий, включая отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток, международное признание аннексированных территорий, ограничение украинской армии и защиту русскоязычного населения.

Президент России, по словам источников, не исключает переговоров по предоставлению Украине международных гарантий безопасности, но пока неясно, как они будут работать.

«Путин считает, что с ним никто всерьез не обсуждал условия мира, включая американцев. Поэтому он будет продолжать, пока не получит то, чего хочет», — рассказал один из собеседников агентства.

При этом, как утверждают источники Reuters, российский лидер уверен в военном и экономическом превосходстве. По их словам, объемы производства боеприпасов в России сейчас превышают совокупные мощности стран НАТО.