ПОЛИТИКА
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Путин бросает следователей в бой за традиции
Владимир Путин призвал следственные органы жестко пресекать внешнее вмешательство и защищать традиционные ценности
Путин бросает следователей в бой за традиции
Президент РФ Владимир Путин / AP
25 июля 2025 г.

Президент РФ Владимир Путин обратился к сотрудникам следственных органов по случаю их профессионального праздника и призвал их стать опорой в защите суверенитета страны и «традиционных ценностей».

«Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены», — заявил Путин в видеообращении.

Он подчеркнул, что следственные органы должны активно бороться с финансовыми махинациями, особенно в отношении пожилых граждан и семей участников войны в Украине.

Путин напомнил, что ранее поручил Генпрокуратуре создать реестр ущерба, наносимого России иностранными государствами и организациями. Также было предписано разработать порядок мониторинга этой информации. Президент рекомендовал региональным властям и Центробанку оказывать поддержку в сборе необходимых данных.

В ноябре 2022 года Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению «традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В документе говорилось, что к таким ценностям относятся «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан, передаваемые от поколения к поколению, укрепляющие гражданское единство».

Угрозами этим ценностям были названы деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельные СМИ, политика США и других недружественных государств, влияние транснациональных корпораций и иностранных НКО.

В указе отмечалось, что эти факторы способствуют формированию «деструктивной идеологии», которая включает в себя «культивацию эгоизма и безнравственности», отрицание патриотизма и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

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