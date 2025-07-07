Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что геноцид в Газе уничтожил десятилетия развития и поставил под угрозу региональную стабильность. Об этом он сказал на заседании саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Фидан подчеркнул, что агрессия Израиля должна быть остановлена. В противном случае ее последствия почувствует весь мир.

«Если агрессию и экспансию Израиля не взять под контроль, последствия будут глобальными», — заявил он.

Глава турецкой дипломатии отметил, что трагедия палестинского народа стала ключевой темой обсуждения в мире. По его словам, ситуация в Газе представляет собой серьезный кризис легитимности для международных структур, которые обязаны обеспечивать мир и безопасность.

Фидан также подчеркнул, что отказ от многостороннего подхода недопустим. Именно он, по его словам, на протяжении десятилетий способствовал прогрессу — от авиации и здравоохранения до справедливой торговли и цифровых стандартов.

Министр напомнил, что Анкара прилагает усилия к деэскалации и готова поддержать любое реальное решение, способное обеспечить устойчивый мир в регионе.

Он также обратил внимание на уязвимость глобальных цепочек поставок, особенно в энергетике и добыче стратегических ресурсов. По его словам, растущая взаимозависимость делает систему нестабильной.

Фидан заявил, что развитие возможно только при наличии экономического роста, новых рабочих мест и честных торговых правил.

Он подчеркнул, что международная торговля должна строиться на прозрачной, предсказуемой и справедливой основе.

Завершая выступление, глава МИД Турции указал, что управление искусственным интеллектом становится одним из главных вызовов многополярного мира.

«Необходимо не допустить, чтобы ИИ превратился в новый инструмент глобального господства», — заявил он.