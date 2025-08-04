ВОЙНА В УКРАИНЕ
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ВСУ бьют по российским рельсам
Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область, нарушив движение поездов и повредив объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры
ВСУ бьют по российским рельсам
Украинский военнослужащий запускает разведывательный беспилотник типа «Вектор» / Reuters
4 августа 2025 г.

Движение поездов в Волгоградской области вновь было нарушено в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги (ПЖД). Инцидент произошел в ночь на 4 августа в районе станции Арчеда в городе Фролово.

По данным ПЖД, на рельсы упали обломки дронов. Это привело к задержке как минимум пяти поездов: Москва — Волгоград, Волгоград — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Волгоград, Саратов — Имеретинский курорт и пригородного маршрута Алексиково — Арчеда.

«Максимальное время задержки составляет 1,5 часа. Для координации работы по ликвидации последствий на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб», — уточнили в подразделении РЖД.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки на территории станции Арчеда возник пожар. По его словам, загорелось техническое здание. В соседних жилых домах выбило стекла. На путях был обнаружен неразорвавшийся дрон. Его обследуют саперы. Глава региона подчеркнул, что пассажирская инфраструктура вокзала не пострадала.

Атака затронула и энергетику региона. В Иловлинском районе фрагменты БПЛА повредили высоковольтный провод. В Иловле и нескольких близлежащих населенных пунктах отключилось электричество. Бочаров отметил, что атака была массированной и нацелена на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет.

По данным издания Shot, дроны ВСУ типа «Лютый» атаковали регион в ночь на 4 августа. Жители Михайловки и Фролово слышали до семи взрывов. Украинский ресурс Exilenova+ сообщает, что на станции Арчеда, являющейся важным железнодорожным узлом, было поражено здание диспетчерской. Это, по подсчетам ресурса, уже 11-я или 12-я атака на российские железнодорожные объекты.

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Примерно в 3:00 ночи Росавиация активировала план «Ковер» в аэропортах Волгограда и Тамбова. Ограничения продлились три часа.

Минобороны России сообщило, что в Волгоградской области за ночь были сбиты восемь украинских беспилотников. Всего в разных регионах зафиксированы и перехвачены 61 БПЛА.

Аналогичная атака произошла ночью 27 июля. Тогда дроны ВСУ ударили по станции Жутово в Октябрьском районе Волгоградской области. Было нарушено электропитание в контактной сети, а ряд поездов задержали.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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