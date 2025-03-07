Президент США Дональд Трамп пригрозил введением новых жестких санкций против России, если она не согласится на перемирие с Украиной.

В своем посте в Truth Social Трамп заявил, что учитывая то, как Россия «прямо сейчас избивает» Украину, он всерьез рассматривает «масштабные банковские санкции, а также тарифы» в отношении Москвы, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

«Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно», — добавил Трамп.

Заявление американского президента прозвучало после того, как президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не намерена идти на уступки.

По данным Bloomberg, Кремль продолжает требовать от Украины значительного сокращения армии, отказа от вступления в НАТО и признания за Россией контроля над оккупированными территориями.

Глава МИД РФ Сергей Лавров настаивает на передаче России всей территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах, включая районы, неподконтрольные российской армии.

На данный момент Россия удерживает 98,6% Луганской области, 62,6% Донецкой, 71,9% Запорожской и 69,3% Херсонской.