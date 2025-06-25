Газа находится на грани «искусственной засухи», и дети могут умереть от жажды, если Израиль не прекратит блокаду гуманитарной помощи, заявило 20 июня детское агентство ООН.

Представители сообщают предупреждают, что в осажденном эксклаве функционирует только 40% объектов по производству питьевой воды из-за нехватки топлива для работы скважин и опреснительных установок.

«Мы находимся далеко ниже нормативов чрезвычайной ситуации в плане питьевой воды для жителей Газы… Однако, поскольку это рукотворная проблема, ее можно решить», — сказал пресс-секретарь ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.