ВОЙНА В ГАЗЕ
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«Дети в Газе могут умереть от жажды» — ЮНИСЕФ
«Дети в Газе могут умереть от жажды» — ЮНИСЕФ
«Дети в Газе могут умереть от жажды» — ЮНИСЕФ / TRT Russian
25 июня 2025 г.

Газа находится на грани «искусственной засухи», и дети могут умереть от жажды, если Израиль не прекратит блокаду гуманитарной помощи, заявило 20 июня детское агентство ООН.

Представители сообщают предупреждают, что в осажденном эксклаве функционирует только 40% объектов по производству питьевой воды из-за нехватки топлива для работы скважин и опреснительных установок.

«Мы находимся далеко ниже нормативов чрезвычайной ситуации в плане питьевой воды для жителей Газы… Однако, поскольку это рукотворная проблема, ее можно решить», — сказал пресс-секретарь ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.

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