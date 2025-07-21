В столичных аэропортах вновь введены ограничения из-за атак беспилотников. По словам министра транспорта России Андрея Никитина, ситуация «чуть получше, чем была в мае», однако авиаотрасль по-прежнему не может предсказать момент введения плана «Ковер», предусматривающего закрытие воздушного пространства.

«Коллеги анализируют свою работу. И, я считаю, в общем-то динамика есть. Но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании предсказать это [введение плана «Ковер»] не могут. Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать. Но безопасность здесь — в первую очередь. Понятны неудобства, понятен дискомфорт, но безопасностью пассажиров никто рисковать не будет», — заявил Никитин в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что аэропорты адаптируются к ситуации: налаживают питание, организуют зоны отдыха и продолжают работу в условиях неопределенности.

Накануне вечером ограничения были введены сразу в четырех московских аэропортах — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском — а также в Нижнем Новгороде. Особенно серьезно пострадало Шереметьево, где были задержаны десятки рейсов.

Росавиация сообщила, что в аэропорту временно изменен порядок взлетов и посадок — они осуществляются по согласованию с профильными органами.

Ограничения в московских аэропортах были сняты только под утро. Однако волна задержек перекинулась и на Дальний Восток. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, в аэропортах Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска задержаны девять рейсов в Москву. В ожидании вылета остаются более 2,7 тыс. пассажиров.

Аналогичная ситуация уже происходила в начале мая. Тогда российские аэропорты столкнулись с серьезными сбоями из-за массированных атак украинских беспилотников. Аэропорты закрывались, рейсы перенаправлялись на запасные аэродромы. Десятки тысяч пассажиров, включая отдыхающих в майские праздники, не смогли вовремя вылететь.

Тогда же были скорректированы маршруты и для иностранных делегаций. В частности, президент Сербии Александр Вучич был вынужден изменить маршрут: его самолет сел в Баку и только затем прибыл в Москву для участия в мероприятиях ко дню Победы.