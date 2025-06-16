Израильский Генштаб явно недооценил возможность Ирана оперативно перегруппироваться, сообщает CNN со ссылкой на экспертов. Вице-президент Института ответственной государственности Трита Парси заявил, что Тегеран продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля, несмотря на ликвидацию ряда высокопоставленных командиров в ходе операции, проведенной израильскими силами 13 июня.

По словам Парси, израильская сторона исходила из предположения, что успешные удары по командному составу и структурам управления КСИР приведут к дезорганизации иранских вооруженных сил. Однако, как отметил эксперт, «способность Ирана быстро восстановить управление и провести ответную операцию была недооценена и стала неожиданностью для израильтян».

13 июня, в самый первый день нынешней эскалации, израильские силы нанесли удары по ядерным и военным объектам в Иране. В результате погибли, в частности, глава КСИР, командующий ВВС и бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности. Однако потеря «‎костяка»‎ военного командования страны не привела к панике, иранские власти быстро перегруппировались и назначили новое военное руководство, уточнил Парси.

Иран начал операцию возмездия. В ночь на 16 июня по Израилю были выпущены новые ракеты. Сообщается о поражении нескольких целей в Тель-Авиве и Хайфе. По данным израильских экстренных служб, в Израиле от ракетных ударов погибли еще пять человек, общее число жертв за последние три дня — 15 человек. На всей территории Израиля зафиксированы разрушения в жилых кварталах.

В то же время в Иране число погибших превысило 220 человек, ранены свыше 300. Иранские власти подчеркивают, что большинство жертв — мирные жители.

Одновременно эксперты отмечают, что Израиль и США не смогут полностью ликвидировать ядерную программу Ирана. Согласно докладу британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), успешное разрушение подземных объектов по обогащению урана потребовало бы широкомасштабной военной операции с привлечением США. Операция бы заняла многие месяцы и привела бы к большим жертвам, констатируют эксперты.

По данным RUSI, основной ядерный объект в Натанзе расположен на глубине не менее 8 метров, а в Фордо — до 90 метров. Даже американская бомба GBU-57, способная проникать на глубину до 60 метров, не сможет достичь этих целей. Израиль такими средствами не располагает.



