США готовы к прямым переговорам с Ираном после авиаударов по иранским ядерным объектам. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в эфире программы Face the Nation на телеканале CBS News.

По словам Рубио, у Вашингтона нет планов по продолжению атак. Он подчеркнул, что операция 22 июня не была направлена против иранского народа и не преследовала цели смены режима.

«Это не была атака на Иран, не была атакой на иранский народ. Это не было шагом по смене режима. Атака была направлена на то, чтобы уничтожить три ядерных объекта, связанных с их амбициями по созданию ядерного оружия, и это было осуществлено вчера», — заявил Рубио.

Он добавил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции Тегерана.

«Если они выберут путь дипломатии, мы готовы. Мы можем заключить сделку, которая будет выгодна им, иранскому народу и миру. Если они выберут другой путь — это будет иметь последствия», — подчеркнул глава Госдепартамента.

Рубио также заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему предпочитает дипломатическое решение и призывал Тегеран к переговорам еще до ударов.

«Мы готовы прямо сейчас. Если они позвонят и скажут: «Мы хотим встретиться, давайте поговорим об этом» — мы готовы», — сказал он.

В то же время госсекретарь предупредил, что возможная блокада Ормузского пролива будет иметь катастрофические последствия для Ирана.

«Это было бы самоубийственным шагом, потому что я думаю, что весь мир выступил бы против них, если бы они это сделали», — заявил Рубио.

Кроме того, Рубио выразил недовольство в связи с тем, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи едет на встречи с руководством России, а не с представителями Вашингтона.

«Я видел, что министр иностранных дел вместо того, чтобы встречаться со [спецпосланником президента США] Стивом Уиткоффом, направляется в Москву, чтобы встречаться с [президентом России Владимиром] Путиным», - отметил глава внешнеполитического ведомства США