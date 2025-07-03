Возобновить сотрудничество с МАГАТЭ

«Мы будем использовать слово «неприемлемо», поскольку Иран решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в то время, когда у него есть возможность изменить курс и выбрать путь мира и процветания», — заявила на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

США призывает немедленно возобновить взаимодействие с Агентством. Брюс добавила, что перед американской «успешной военной операцией» Иран наращивал запасы урана, обогащенного до 60%, для чего не было «заслуживающей доверия мирной цели».

25 июня, на следующий день после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем, парламент в Тегеране проголосовал за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ. 2 июля президент страны Масуд Пезешкиан подписал соответствующий указ.

В преддверии израильской операции Агентство опубликовало доклад, в котором поставило под вопрос мирный характер иранской ядерной программы. Одна из ведущих иранских газет даже призвала задержать главу Агентства Рафаэля Гросси и казнить его по обвинению в сотрудничестве с израильскими властями, если он приедет в страну.

В стране также звучат призывы к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В иранском парламенте объяснили это тем, что договор должен был гарантировать безопасность Ирана, а не становиться причиной ее отсутствия.

Сигналы из Вашингтона

В целом администрация президента США Дональда Трампа посылает довольно противоречивые сигналы о готовности вернуть Тегеран за стол переговоров. Вначале американский лидер заявил, что допускает ослабление антииранских санкций, если иранские власти «смогут быть мирными» и продемонстрировать, что «больше не собираются вредить».

Однако уже на следующий день подчеркнул, что Вашингтон не готов пойти ни на какие уступки Тегерану.

По словам Трампа, именно жесткая позиция отличает его администрацию от команды бывшего президента США Барака Обама, «позволившей Ирану получить миллиарды долларов по условиям ядерной сделки».

Американский лидер подчеркнул, что США «полностью уничтожили ядерные объекты Ирана», а сам он «даже не разговаривает с иранцами».

В Тегеране в свою очередь дают понять, что возобновление диалога возможно только в двух случаях: при отказе США от психологического давления на Иран, а также в случае гарантий не возобновлять боевые действия.

При этом иранские власти настаивают на праве страны иметь свою программу обогащения урана. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что обогащение «никогда не прекратится».

Как пишут американские СМИ, специальный посланник президента США Стив Уиткофф может уже в ближайшее время встретиться с представителями иранских властей для обсуждения ядерной сделки.

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, несмотря на 12-дневные израильские бомбардировки и удары противобункерных бомб со стороны США, Тегеран смог сохранить свои ядерные мощности и всего за несколько месяцев Иран может запустить несколько каскадов центрифуг для производства обогащенного урана.

В Тегеране также отметили, что были готовы к переговорам, однако из-за бомбардировок со стороны Израиля и США возникли «неподходящие условия для нового раунда» и поэтому страна не ждет возобновления диалога с США.

При этом в беседе с западными СМИ замминистра иностранных дел Ирана не стал исключать возобновление переговоров с американскими властями, добавив при этом, что для восстановления диалога необходимо гарантировать отказ от дальнейшей эскалации.

Помимо этого, в Тегеране подчеркнули, что не могут понять смысл сигналов, которые им посылает президент США, а его слова следует рассматривать как «психологическую и медийную игру», а не призыв к диалогу.

В целом Дональд Трамп сейчас заинтересован в возобновлении диалога с Ираном, поскольку он стремится закрепить за собой образ решительного лидера, который достигает мира с помощью силы, совмещает удары по ядерным объектам с дипломатией.

Что думают эксперты

Американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов считает, что в конфликте Ирана и Израиля Дональд Трамп пытается играть точно такую же роль, которую он пытался играть в конфликте России и Украины — медиатора, посредника с собственными интересами.

«Между двумя странами должен быть мир, а еще у Ирана не должно быть ядерной программы, потому мы сбросим на него 14 бомб. А потом помиримся — а кто нам помешает? А что вы нам сделаете? Между Россией и Украиной он пытается модерировать точно так же — должен быть мир, вот только бои надо заморозить по текущей линии конфликта», — пояснил специалист.

Политолог добавил, что разница, однако, в том, что на Израиль и Иран Дональд Трамп может успешно давить, а на Россию — нет.

«Потому на Ближнем Востоке трамповское миротворчество «с кулаками» работает, а в Восточной Европе — не работает», — резюмировал Наумов.

Исполнительный вице-президент Института ответственного госуправления им. Куинси считает, что Дональд Трамп действительно хотел бы возобновить какой-то переговорный процесс и добиться соблюдения перемирия.

«А для этого ему нужно не только однократно надавить на Израиль, а поддерживать это давление постоянно. То, что он может оказать воздействие на Израиль, он продемонстрировал, а вот способность делать это последовательно — пока что нет. Например, в Газе он заставил Нетаньяху пойти на перемирие, но не смог добиться от израильского правительства его соблюдения», — считает эксперт.

По мнению политолога, чтобы давление работало, Трамп должен найти путь к какой-то сделке с Ираном.

«Для этого иранцам следует продемонстрировать, что они готовы вступить в новый дипломатический процесс. И готовы на творческие подходы, которые позволят обеим сторонам заявить, что они не отступили от своих «красных линий». Но чтобы такое произошло, Трамп должен каким-то образом довести до понимания иранцев, что он готов вернуться к своей изначальной «красной линии»: никаких действий по превращению программы в военную», — уверен специалист.

Он считает, что для этого надо отказаться от израильской «красной линии» — никакого обогащения.

«Потому что причина недавней конфронтации, ее первородный грех, заключается как раз в том, что была принята израильская версия «красной линии»», — резюмировал аналитик.