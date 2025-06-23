Генерал-майор Эбрахим Джаббари, советник Корпуса Революционной гвардии, заявил, что ядерные объекты Ирана невозможно уничтожить одной атакой. В интервью агентству Tasnim он подчеркнул, что попытка США нанести удар по объекту в Фордо провалилась, а «миф о противобункерных бомбах» разрушен.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что США потерпели неудачу в атаке на Фордо, и миф о противобункерных бомбах был развеян», — заявил Джаббари.

Иранский генерал также отверг заявления о расколе в иранском обществе, утверждая, что внешние угрозы лишь укрепили единство нации.

Джаббари напомнил о неудачах США в противостоянии с Ираном, включая атаки на командиров с использованием дронов. «Оперативные командиры появлялись вновь, а обещанный раскол среди иранцев не произошел», — заявил он, подчеркивая устойчивость страны перед внешним давлением.

Тем временем Иран приблизился к прекращению сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщило агентство IRNA. Комитет по национальной безопасности парламента одобрил концепцию законопроекта, который может остановить взаимодействие с агентством. Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф отметил, что закон будет принят, если МАГАТЭ не предоставит гарантий своей нейтральности.

Для вступления закона в силу требуется одобрение парламента и верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Представитель комитета Эбрагим Резаи сообщил, что члены комиссии единогласно поддержали рамки законопроекта. Этот шаг рассматривается как ответ на давление в отношении ядерной программы Ирана.

Иран обвиняет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в передаче конфиденциальной информации израильским разведслужбам, что, по утверждению Тегерана, способствовало убийствам иранских ученых-ядерщиков.

Ранее агентство Fars со ссылкой на представителей иранской разведки сообщило, что МАГАТЭ по тайным каналам передавало разведывательным структурам Израиля конфиденциальные письма Тегерана, раскрыв Израилю имена иранских атомщиков, которые впоследствии были убиты в результате израильских атак.