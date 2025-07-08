Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует в октябре совершить визит в Китай. Поездка еще не утверждена, но, как сообщает Reuters, она может состояться уже этой осенью.

По данным источников агентства, визит будет иметь символическое значение для укрепления отношений между двумя странами на фоне обострения споров с США по торговым пошлинам. В составе делегации Мерца будут высшие представители немецкого бизнеса.

Китайские компании, в свою очередь, заинтересованы в расширении инвестиций в Германию и рассматривают визит как возможность для нормализации отношений с Берлином.

Несмотря на жесткую риторику в адрес Пекина, Мерц избегает открытого противостояния. Ранее он подчеркивал обеспокоенность тесными связями между Китаем и Россией и обещал сократить зависимость Германии от второй по величине экономики мира.

Новость о визите появилась на фоне дипломатического конфликта между двумя странами. Германия вызвала китайского посла после того, как китайские военные направили лазер на немецкий самолет, задействованный в операции ЕС ASPIDES. Инцидент произошел при приближении самолета к китайскому фрегату.

«Подвергать риску немецкий персонал и срывать международную операцию совершенно неприемлемо», — заявили в МИД ФРГ.