Йеменское движение хуситов объявило о начале четвертой фазы морской блокады Израиля, пообещав атаковать суда любых стран, если они связаны с израильскими портами. С таким заявлением выступил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.

По его словам, под прицелом окажутся любые суда, принадлежащие компаниям, которые работают с израильскими портами — вне зависимости от страны происхождения или маршрута следования.

«Их корабли станут мишенью наших беспилотников и ракет в любом месте, где мы сможем их достать», — заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Он призвал все страны мира оказывать давление на Израиль, чтобы тот прекратил агрессию в секторе Газа и снял блокаду с палестинского населения.

«Наши действия — это гуманитарный и моральный долг перед народом Палестины. Все операции завершатся, как только прекратится многомесячный геноцид в Газе», — добавил представитель движения.

Хуситы начали атаки на морское судоходство в конце 2023 года после начала агрессии в Газе. Они заявили о поддержке палестинского движения ХАМАС и пообещали нанести удары по всем судам, которые связаны с Израилем.

В ответ на угрозу свободе навигации в Красном море и Аденском заливе, США и их союзники в декабре 2023 года начали операцию «Страж процветания». По данным Пентагона, к операции присоединились 20 стран, включая Великобританию, Францию и Канаду.

В июле 2025 года Израиль объявил о начале своей операции против хуситов под названием «Черный флаг». Армия Израиля нанесла удары по ряду объектов на побережье Йемена, включая порты Ходейда, Салиф и Рас-Иса, электростанцию Рас-Катиб, а также по судну Galaxy Leader, захваченному хуситами в ноябре 2023 года.

Член политбюро хуситов Мухаммед Аль-Фарах назвал действия Израиля «преступной агрессией, поддерживаемой западными странами».