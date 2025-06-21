ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Хуситы: США ответят за поддержку Израиля
Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что движение нанесет удары по американским судам в Красном море, если США поддержат Израиль в конфликте с Ираном
Хуситы: США ответят за поддержку Израиля
Хуситы заявили о готовности к атаке на американские цели / Reuters
21 июня 2025 г.

Хуситы пригрозили атаками на американские суда и военные корабли в Красном море в случае прямого вмешательства США в войну Израиля против Ирана. Об этом заявил представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah, подконтрольного движению.

«Если США будут вовлечены в нападение израильского противника на Иран, вооруженные силы атакуют их суда и военные корабли в Красном море», — заявил Сариа.

Он подчеркнул, что хуситы «отслеживают и наблюдают за всей активностью в регионе» и готовы действовать в ответ на любые угрозы. По словам Сарии, движение поддержит «любую арабскую или исламскую страну, которая подвергается агрессии» со стороны Израиля или противостоит ему.

6 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что хуситы согласились прекратить атаки на суда в Красном море. В связи с этим США прекратили удары по позициям движения в Йемене.

Позже министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил, что при посредничестве его страны было достигнуто соглашение о прекращении огня. Оно предусматривало отказ хуситов от нападений на суда, пересекающие Баб-эль-Мандебский пролив, включая американские корабли.

15 июня хуситы заявили о нанесении ракетных ударов по объектам в Тель-Авиве — впервые после начала конфликта между Израилем и Ираном.

На следующий день руководитель высшего политического совета движения Махди аль-Машат заявил, что хуситы поддерживают право Ирана на защиту от «агрессивных действий» Израиля.

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