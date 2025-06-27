Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о прекращении государственной поддержки неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов у берегов Европы. По его словам, внешнеполитическое ведомство не будет больше выделять средства на подобные миссии, несмотря на гуманитарные цели, декларируемые ранее.

«Германия останется страной, преданной гуманизму, — подчеркнул Вадефуль. — Но я не считаю, что это задача Федерального министерства иностранных дел — использовать средства на такого рода морское спасение». Он добавил, что будет стремиться ограничить миграционные потоки дипломатическими средствами и сосредоточиться на устранении первопричин переселения, приведя в пример помощь Южному Судану.

Это решение вызвало резкую критику среди гуманитарных организаций. Немецкая НПО Sea Eye, получавшая до 2 млн евро в год на спасательные миссии, запустила петицию с требованием сохранить финансирование. «Эти деньги спасают жизни», — говорится в заявлении организации. Руководитель Sea Eye Горден Айслер назвал происходящее «катастрофическим сигналом».

Другие НПО, включая SOS Humanity и SOS Mediterranee, обвинили правительство в нарушении международных обязательств и прав человека. Они отметили, что гуманитарные акторы по всему миру сталкиваются с растущим давлением — от административных препон до прямой криминализации своей деятельности.

Политики от партии «Зеленых» осудили решение как «фатальное» и «стоящее жизней». В то же время представители правоцентристского лагеря и партии AfD утверждают, что НПО, действующие в Средиземноморье, поощряют нелегальную миграцию и косвенно поддерживают работу контрабандистов.