Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что стремление стран НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП может обернуться крахом самого альянса. Так он ответил на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который утверждал, что Россия не выдержит гонки вооружений.

«Наверное, он предвидит, раз он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации», — заявил Лавров по итогам Совета глав МИД стран ОДКБ. Его слова приводит агентство ТАСС.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин объявил о намерении сократить оборонные расходы, которые достигли рекордных значений со времен Советского Союза. По его словам, в 2024 году на оборону было выделено 13,5 трлн рублей — это 6,3% от ВВП, составляющего 223 трлн. Лавров назвал действия Путина «руководством здравым смыслом», в отличие от стран НАТО, где, по его мнению, угрозы «высосаны из пальца».

Ранее Лавров уже заявлял, что НАТО необходимо распустить, поскольку организация, по его словам, утратила смысл после распада Советского Союза.

В июне страны НАТО приняли решение о резком увеличении оборонных расходов. На саммите альянса было согласовано, что к 2035 году военные траты стран-членов должны достичь 5% от валового внутреннего продукта. Ранее действовала норма в 2%, принятая в 2014 году после событий в Крыму и начала конфликта на востоке Украины.

В заявлении альянса подчеркивалось, что Россия представляет собой «долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности», а усиление оборонного потенциала необходимо на фоне возможной атаки на страны НАТО в ближайшие 2–5 лет.

Согласно новому плану, 3,5% ВВП должно направляться на содержание вооруженных сил и их модернизацию, а оставшиеся 1,5% — на инфраструктурные вопросы и задачи кибербезопасности, включая защиту трубопроводов и приспособление дорог и мостов под нужды тяжелой военной техники.

После одобрения этих мер президент США Дональд Трамп подтвердил готовность сохранить американское военное присутствие в Европе и вновь заявил о приверженности принципу коллективной обороны.