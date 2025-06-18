Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «вышел на связь» и «хочет вести переговоры». Он также отметил, что страна находится в «серьезных трудностях», но решение о возможном участии США в израильских авиаударах по Ирану пока не принято.

В среду, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома, Трамп отказался комментировать планы США по ударам по Ирану или его ядерным объектам, отметив, что иранцы «вышли на контакт», но, по его мнению, сейчас уже «слишком поздно для переговоров».

«На данный момент ситуация отличается от той, что была неделю назад, — заявил американский президент. — Никто не знает, что я предприму».

Трамп также упомянул, что Иран предложил провести переговоры в Белом доме, но не предоставил деталей. Он охарактеризовал Иран как «полностью беззащитный», заявив, что у ближневосточной страны нет никакой системы ПВО.

Тем временем США уже начали масштабную переброску техники в регион, в том числе в рамках усиления ПВО. По информации New York Times, Соединенные Штаты перевели в режим боевой готовности более 40 тыс. военнослужащих, размещенных в регионе.

Трамп ранее подтвердил готовность к удару, назвал Али Хаменеи «легкой целью» и потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана. Израиль в свою очередь настаивает на совместной операции против ядерного объекта в Фордо, для чего потребуются тяжелые американские бомбардировщики.