Россия должна прекратить огонь немедленно, если действительно стремится к миру. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Для чего ждать 8 мая? Если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток — чтобы это было реально, а не просто для парада», — подчеркнул он.

Сибига заявил, что Украина готова поддержать длительное, надежное и полное прекращение огня и постоянно предлагает такую инициативу.

В посте в X он также призвал внешних наблюдателей не верить утверждениям о «победе» России в войне, подчеркнув, что реальная ситуация на фронте не дает для этого оснований.

По словам министра, ситуация на линии соприкосновения остается сложной, силы противника превосходят численностью, однако нигде российским войскам не удалось прорвать фронт и добиться стратегического успеха.

Сибига отметил, что мнение о победе России основано на ошибочной тенденции — недооценке Украины и переоценке возможностей Москвы. Он напомнил, что этот стереотип уже многократно опровергался.

Министр добавил, что зимние наступательные попытки России исчерпались, а понесенные потери вынудили Москву привлекать северокорейских военных. Украине удалось стабилизировать фронт и вернуть небольшие участки территории, в том числе в районе Покровска.

Сибига напомнил, что планы Кремля выбить украинские войска из Курской области за несколько месяцев провалились, а в Донецкой области темпы продвижения РФ таковы, что для полного захвата региона понадобились бы годы.

Он подчеркнул, что полномасштабное нападение России стало катастрофой для Москвы. По словам министра, за три года Россия потеряла более 950 тыс. убитыми и ранеными, не сумев захватить ни одного нового областного центра.

Сибига отметил, что единственный центр, который удалось занять — Херсон — Украина вернула еще в 2022 году, как и более половины оккупированных после 24 февраля территорий.

Министр также сообщил, что Украина в шесть раз расширила оборонное производство, самостоятельно закрывает около 40% своих потребностей и производит 95% дронов, применяемых на фронте.

По его данным, в марте 2025 года украинские беспилотники поразили около 77 тыс. российских целей — на 10% больше, чем в феврале.

«Украина стремится к миру как никто другой. Мы никогда не хотели этой войны», — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что для завершения войны необходимо усиление Украины и давление на Москву, чтобы лишить ее иллюзий о возможности изменить ход событий в свою пользу.