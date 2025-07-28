Турция устраивает все стороны как площадка для переговоров по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 28 июля. Его слова передают российские государственные СМИ.

«Турция, безусловно, нравится всем участникам переговорного процесса. Мы признательны Анкаре и руководству Турции за усилия в поиске путей урегулирования, за те условия, которые создает турецкое руководство для проведения переговоров. И, конечно, наш настрой сохраняется», — подчеркнул он.

Песков также заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна стать итогом подготовительной работы по вопросам украинского урегулирования. Он указал, что обсуждать параметры урегулирования на уровне лидеров без предварительной экспертной работы нецелесообразно.

«Мы по-прежнему считаем, что сначала нужно проделать работу на экспертном уровне. Потому что оставлять вот эту сложную, черновую работу президентам абсолютно нелогично», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что необходимо «подготовить и сверстать параметры урегулирования, а потом их фиксировать на высшем уровне. Но никак не наоборот».

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о желании провести личную встречу с Путиным. В последние месяцы главной темой возможных переговоров называется урегулирование конфликта в Украине. В Кремле подчеркивают, что такой саммит должен подводить итоги масштабной экспертной работы.

Песков также сообщил, что Москва пока не получила ответа от Киева на предложение о создании трех рабочих групп. Россия передала Украине соответствующее предложение после третьего раунда переговоров в Стамбуле, прошедшего 23 июля.

По словам Пескова, речь идет о трех онлайн-группах — по политическим, военным и гуманитарным вопросам.

«Нет, пока нет понимания на этот счет. Ждем», — сказал он в ответ на вопрос, поддержала ли Украина это предложение или отвергла.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военными, но и гражданскими лицами.