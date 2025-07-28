ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Турция остается ключевой площадкой для переговоров по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция устраивает все стороны как площадка для переговоров по украинскому урегулированию
Турция остается ключевой площадкой для переговоров по Украине
Турция устраивает все стороны переговоров по Украине / AA
28 июля 2025 г.

Турция устраивает все стороны как площадка для переговоров по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 28 июля. Его слова передают российские государственные СМИ.

«Турция, безусловно, нравится всем участникам переговорного процесса. Мы признательны Анкаре и руководству Турции за усилия в поиске путей урегулирования, за те условия, которые создает турецкое руководство для проведения переговоров. И, конечно, наш настрой сохраняется», — подчеркнул он.

Песков также заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должна стать итогом подготовительной работы по вопросам украинского урегулирования. Он указал, что обсуждать параметры урегулирования на уровне лидеров без предварительной экспертной работы нецелесообразно.

«Мы по-прежнему считаем, что сначала нужно проделать работу на экспертном уровне. Потому что оставлять вот эту сложную, черновую работу президентам абсолютно нелогично», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что необходимо «подготовить и сверстать параметры урегулирования, а потом их фиксировать на высшем уровне. Но никак не наоборот».

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о желании провести личную встречу с Путиным. В последние месяцы главной темой возможных переговоров называется урегулирование конфликта в Украине. В Кремле подчеркивают, что такой саммит должен подводить итоги масштабной экспертной работы.

Песков также сообщил, что Москва пока не получила ответа от Киева на предложение о создании трех рабочих групп. Россия передала Украине соответствующее предложение после третьего раунда переговоров в Стамбуле, прошедшего 23 июля.

По словам Пескова, речь идет о трех онлайн-группах — по политическим, военным и гуманитарным вопросам.

«Нет, пока нет понимания на этот счет. Ждем», — сказал он в ответ на вопрос, поддержала ли Украина это предложение или отвергла.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военными, но и гражданскими лицами.

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