ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Израиль должен быть остановлен
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом ситуацию вокруг атаки Израиля на Иран
Президент Эрдоган: Израиль должен быть остановлен
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман / AA
14 июня 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Центральной темой беседы стали обострение конфликта между Израилем и Ираном, а также региональные и глобальные вопросы безопасности.

В ходе разговора турецкий лидер отметил, что правительство Израиля под руководством Биньямина Нетаньяху вновь доказало, что представляет собой главную угрозу стабильности и безопасности региона.

По словам Эрдогана, нападение Израиля на Иран — очередной пример безответственного поведения, и ситуация требует немедленных шагов по деэскалации. Президент Турции подчеркнул: «Чтобы снизить напряженность, Израиль должен быть остановлен».

Эрдоган также заявил, что международное сообщество своими молчаливыми реакциями на оккупацию и геноцид в Палестине фактически поощряет израильскую безнаказанность и агрессию.

Он подчеркнул, что в момент, когда между США и Ираном продолжаются переговоры по ядерной программе, удар по Ирану со стороны Израиля направлен на подрыв усилий по достижению мира.

Президент указал, что атаки, вызвавшие утечку радиации, еще раз продемонстрировали готовность Израиля поставить под угрозу как региональную, так и глобальную безопасность ради собственных целей.

В разговоре с Мухаммедом бин Салманом Эрдоган подчеркнул, что регион не может позволить себе новую волну кризиса. Он предупредил, что разрушительная война может вызвать массовую волну неконтролируемой миграции во все страны региона. По его словам, ядерный спор может быть урегулирован исключительно путем продолжения переговоров.

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