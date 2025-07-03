ТУРЦИЯ
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Турция предостерегла Израиль от аннексии
МИД Турции резко осудил заявления израильских политиков о возможной аннексии Западного берега реки Иордан
Турция предостерегла Израиль от аннексии
МИД Турции / AA
3 июля 2025 г.

МИД Турции выступил с жестким осуждением в адрес израильских министров и политиков, призывающих к аннексии Западного берега реки Иордан.

В заявлении отмечается, что подобные высказывания являются «явным свидетельством незаконной политики поселений Израиля и его стремления сделать оккупацию постоянной».

Анкара подчеркнула, что особенно опасными такие заявления становятся в условиях, когда предпринимаются усилия по достижению режима прекращения огня. По мнению турецкой стороны, «эти безответственные призывы к аннексии игнорируют принципы урегулирования, которые международное сообщество поддерживает на протяжении многих лет».

МИД Турции указал, что «систематические посягательства на палестинские земли и действия, направленные на вытеснение палестинского народа, лишь усиливают нестабильность в регионе».

В заключение Анкара вновь заявила о своей приверженности идее создания независимого Палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

«Мы еще раз подчеркиваем, что признание законных прав палестинского народа и учреждение Государства Палестина с Восточным Иерусалимом в качестве столицы — необходимое условие для устойчивого мира, взаимного доверия и стабильности на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.

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